Profesora y su esposo mueren atropellados por Tiktoker «La Rubia»

De manera inmediata perdieron la vida esta madrugada el matrimonio conformado por la profesora recién jubilada Cecilia Echaverry Siezar y su esposo, Jaime Pérez Hernández, conocido como “Jaimito”, al ser atropellados por un vehículo frente al parque de ferias Joaquín Reyna cerca de la desmotadora en la Ciudad de Rivas.

El tiktokero Carlos Sandoval conocido como “La Rubia”

Cazadores de noticias informaron que las víctimas se trasladaban a eso de las 3 de la mañana en una motocicleta en dirección de sur a norte, cuando fueron impactados por detrás por el vehículo Toyota color blanco placa M385922 conducido por el Tiktokero Carlos Sandoval conocido como “La Rubia”, quien se dirigía de San Juan del sur, hacia Granada.

Se conoció que al momento de perder la vida, tanto la profesora Echaverry y su esposo, el señor Pérez Hernández, se trasladaban a casa de una hija a destazar un cerdo, que halaban en una carretilla y el que también murió en el acto.

“Ambas personas murieron inmediatamente, ya que debido al fuerte impacto salieron catapultados por varios metros en el aire, la señora cayó sobre el pavimento y el señor a un lado de la vía, cerca de la acera de una vivienda, ese vehículo se desplazaba a exceso de velocidad” expreso un testigo de la tragedia y vecino del lugar.

La pareja residía en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, don Alfredo, era Tapicero de profesión; y doña Cecilia recién recién había recibido su jubilación, ya que durante muchos años fue profesora de generaciones del colegio Miguel Larreynaga.

La Rubia reconoce haber matado a dos personas

El reconocido tiktokero «La Rubia», quien suma más de medio millón dé seguidores, asumió haber matado a dos personas en un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada en la carretera panamericana, frente a la entrada de la desmotadora en Rivas.

El influencer publicó en su cuenta de tik tok que “acabó de tener un accidente tránsito, acabo de chocar no sé con qué porque no traían luces, y los oficiales me confirman que maté a dos personas”.

Un equipo de trabajo de la policía nacional de transito realiza las investigaciones del caso para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas.

El reconocido tiktokero "La Rubia", quien suma más de medio millón dé seguidores, asumió haber matado a dos personas en un accidente de tránsito en Rivas #Nicaragua

Según estadísticas policiales cinco personas han muerto en accidente de tránsito en el departamento de Rivas en los últimos cinco días.