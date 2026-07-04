Con motivo del 215° Aniversario de la Declaración de la Independencia de la hermana República Bolivariana de Venezuela este 5 de julio, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, en representación de su pueblo, envió un emotivo mensaje de felicitación a la Compañera Delcy Rodríguez, Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación, mensaje íntegro: