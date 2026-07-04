Esta madrugada murió el locutor de radio Giovanni Antonio Romero, de 21 años de edad, a causa de trauma craneal severo y golpes en diferentes partes del cuerpo, al ser atropellado en la zona VI del municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua.

Romero, fue arrollado por la camioneta Toyota Hilux, color blanco, placa M405 – 891, en la parada de Las Palmeras, a donde llegaron auxiliarlo los bomberos, pero falleció cuando era llevado al hospital de la zona.

El cazador de noticias José Dávila, informó que la camioneta era conducida a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad por un hombre hasta el momento no identificado.

Se conoce que tras atropellar al motociclista, el conductor de la camioneta, se subió a la acera, se pasó llevando una señal de alto la cual arrancó de la base, luego impactó en un árbol de mango y rebotó contra un poste de concreto del tendido eléctrico quedando semi-destruido el vehículo.

Testigos del brutal accidente manifestaron que el irresponsable conductor, quien resultó ileso al activársele las bolsas de aire y que se hacía acompañar de un hombre y una mujer, con los que se marchó del lugar al abordar una caponera.

La policía tiene en su poder un video captado por una cámara de seguridad donde quedó grabado el trágico accidente de tránsito.

La camioneta fue ocupada por la policía, cuyos agentes de tránsito investigan el paradero del conductor que será puesto tras las rejas en las próximas horas.