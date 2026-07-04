Nuevo balance: Venezuela confirma 2,954 muertos por doble terremoto



El panorama en Venezuela se vuelve cada vez más crítico tras los potentes movimientos telúricos que sacudieron su territorio.

De acuerdo con los balances oficiales más recientes emitidos por las autoridades gubernamentales, la cifra de víctimas fatales es de 2,954, convirtiéndose de esta manera en la peor tragedia natural que enfrenta el país en más de un siglo.

Los devastadores movimientos sísmicos, que alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5 con apenas segundos de diferencia entre sí, provocaron el colapso masivo de estructuras residenciales y comerciales.

Las afectaciones se concentran principalmente en el estado costero de La Guaira y diversos sectores de la capital, Caracas.

Emergencia sanitaria: Más de 16,000 heridos en hospitales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, fue el encargado de detallar el crítico escenario que afronta el sistema de salud.

Rodríguez informó que la emergencia sanitaria nacional deja hasta el momento un saldo de 16,592 personas heridas, quienes están siendo atendidas en la red asistencial pública.

Asimismo, la autoridad parlamentaria precisó que, gracias al despliegue inmediato de las brigadas de auxilio nacionales y el apoyo de rescatistas extranjeros, se ha logrado poner a salvo a 6,462 ciudadanos que fueron rescatados de entre las estructuras colapsadas y los escombros.

Crisis habitacional deja a miles de personas sin vivienda.

La violencia de este doblete sísmico no solo cobró miles de vidas, sino que arrasó con el patrimonio de la población.

Las autoridades confirmaron que 16,309 personas se han quedado sin vivienda debido a los desplomes totales o a los daños estructurales severos e inhabitables de los inmuebles.