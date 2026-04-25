Se viene «La Madre Panza 2026» con mucha alegría, premios y amor para mamá

Tu Nueva Radio Ya avanza con los preparativos para celebrar a lo grande el Día de las Madres con la esperada edición número 23 del concurso “Madre Panza”, un evento lleno de alegría, emoción y premios para las reinas del hogar.

La cita es este 30 de mayo desde las 8 de la mañana en la Academia Nicaragüense de la Danza, donde las familias podrán disfrutar de una jornada especial dedicada a mamá, con concursos, música, baile y muchas sorpresas.

Para participar en la “Madre Panza” deben de venir a inscribirse a nuestros estudios del Ministerio del Interior 3 cuadras al Sur y prepararse para competir y ganar uno de los primero tres lugares que obsequia , dinero en efectivo, cama, cuna y muchos víveres más para recibir con todas las de ley a sus bebes.

Además, el evento contará con divertidas dinámicas como “La Mamá del baile de los 600”, “La Mamá con la mejor puntería con la chancleta”, “Mamá Hula Hula” y el tradicional concurso del huevo, garantizando risas y entretenimiento para todos.

En esta edición Tu Nueva Radio Y cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores ellos son: Lotería Nacional, Gel Fijador Barber Stlye, Industrias Procasa, salsa de tomate, vinagre y mucho más, Agua Ardiente El Cajinazo, entre otros.