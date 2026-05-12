Reportan sismo de magnitud 4.8 al suroeste de Masachapa

En punto de las 9:45 de la noche, de este martes, los sismógrafos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) registraron un temblor de magnitud 4.8 en escala abierta de Richter.

El sismo ocurrió a 18 kilómetros al suroeste de Masachapa, Nicaragua, a una profundidad de 53 kilómetros. El evento está relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe.

Oyentes de Tu Nueva Radio Ya, reportaron el sismo a nuestra línea WhatsApp 8711-0456, de distintos barrios y municipio de Managua, así como de los departamentos de Carazo, Masaya, entre otros.