Médicos nicaragüenses se capacitan en China sobre robótica e Inteligencia Artificial

Este martes, una delegación integrada por cinco médicos ortopedistas del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) inició una misión de capacitación en la República Popular China.

MINSA en China: Médicos usarán robots en cirugías complejas

El objetivo principal de este intercambio es la formación en tecnologías de vanguardia, específicamente en el uso de Robótica e Inteligencia Artificial para cirugías complejas de rodilla, cadera y columna vertebral.

La delegación fue recibida por el compañero Zhang Yiling, fundador y presidente de la empresa Longwood Valley MedTech, líder en la fabricación de robots para cirugías ortopédicas.

Durante el encuentro, el compañero Zhang expresó su total disposición de trabajar en conjunto con el MINSA para fortalecer el sistema de salud nicaragüense mediante la implementación de estas herramientas tecnológicas de última generación.

El programa de capacitación incluye presentaciones técnicas, talleres especializados y demostraciones prácticas sobre la aplicación de robots quirúrgicos inteligentes.

Asimismo, los especialistas nicaragüenses visitarán diversos hospitales y centros médicos de referencia en China para intercambiar conocimientos y adquirir experiencias directas sobre el terreno.

Esta iniciativa forma parte de las estrategias permanentes del Gobierno de Nicaragua, liderado por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, para modernizar el Sistema Nacional de Salud.

Con la adquisición de estas nuevas capacidades tecnológicas, se busca elevar la calidad de la atención médica y brindar servicios especializados de alta precisión al pueblo nicaragüense.



