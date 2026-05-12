Copresidenta Rosario Murillo lamenta el fallecimiento de Rómulo Abad Coutte
La Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo, lamentó el sensible fallecimiento del hermano Rómulo Abad Coutte, un gran amigo del pueblo nicaragüense, quien deja un gran vacío dada su trayectoria y su amor a la causa revolucionaria, la cual hizo suya.
“Hoy queremos expresar nuestra solidaridad, una familia muy querida, la familia del hermano panameño, libertario, abogado, conocido de años, cercano a nosotros de años, el compañero y hermano Rómulo Abad Coutte, quien anoche, cerca de las 11:00 pm, falleció repentinamente en su Panamá querida. Estaba acompañado de su esposa María Carolina Arrollo; hablamos con ella, con su hijo Daniel, sus hijas Michell, Ileana Patricia, que están llegando de donde realizan estudios”, dijo.
Recordó la lealtad de Rómulo y los importantes recuerdos que dejó en cada una de sus visitas a Nicaragua, donde compartió con muchos nicaragüenses, así como con las autoridades de gobierno.
“Para nosotros ha sido un amigo leal, compañero sincero; todos los 19 de julio nos visitaba, se reunía con el pueblo nicaragüense, su pueblo también aquí; hemos compartido recuerdos, memorias de luchas imborrables. Vamos a estar pendientes de sus honras fúnebres; por lo pronto se sabe de una misa a las 10:30, en el Santuario de Ciudad Panamá; ahí estará el personal de nuestra embajada”.
“Rómulo ha sido para nosotros un hermano, un compañero querido muy especial, presente en todo momento y solidario en todos los tiempos, así que, con tristeza pero también con fe en la vida eterna, consignamos su partida y expresamos nuevamente nuestro cariño a su esposa y sus hijos”, concluyó.