Carta aclaratoria de la compañera Alba Luz Ramos Vanegas

CARTA ACLARATORIA

Al pueblo de Nicaragua:

Ante la campaña de infamias, noticias falsas y montajes mediáticos que circulan en plataformas digitales, me dirijo al pueblo de Nicaragua para rechazar categóricamente las calumnias que intentan empañar la imagen de nuestro gobierno, y al mismo tiempo manchar mi honor y el de mi familia, con el único fin de generar confusión en nuestro pueblo.

Primero: Desmiento de forma absoluta las versiones malintencionadas que sugieren mi salida del país o supuestas huidas mediante operativos clandestinos. Estas historias no son más que ataques desesperados de quienes pretenden socavar la paz y la institucionalidad de nuestra nación.

Segundo: Niego rotundamente que mi persona o miembros de mi familia —incluyendo a mi hija, sobrinos y sobrinas— hayamos sido objeto de investigaciones,detenciones o procesos judiciales contra nuestras personas y bienes,como falsamente se ha difundido. Estas mentiras atentan contra la dignidad de personas íntegras y buscan sembrar la duda sobre la cohesión de nuestra revolución.

Tercero: Reafirmo, con la frente en alto, mi trayectoria de más de 40 años de servicio ininterrumpido al pueblo nicaragüense. Mi compromiso ha sido, es y será con mi patria. Mi lealtad es firme hacia nuestra población y a su gobierno ,los Copresidentes,Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana.

Cuarto: Denunció que estas noticias falsas son parte de una estrategia de desinformación dirigida por sectores empeñados en elaborar historias calumniosas y difamatorias. Nicaragua desea paz, amor y progreso, y no podemos permitir que el veneno de la mentira contamine la mente de nuestro pueblo.

Sigo y seguiré en mi patria, firme en mis convicciones y cumpliendo con mi compromiso por el mayor bien de Nicaragua.

Dado en la ciudad de Managua, 7 mayo de 2026.

Alba Luz Ramos Vanegas