Antisocial agrede a golpes y puñaladas a estudiante en Villa Libertad (Video)

Por Jonathan Morales
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Un repudiable hecho delictivo ocurrió la mañana de este viernes cerca del colegio Villa Libertad, ubicado en el Distrito VII de Managua; donde un antisocial llamado supuestamente Maynor, apoyado por un menor, atacó a puñetazos y luego hirió con un objeto cortopunzante a un estudiante.

Este antisocial agredió a golpes y apuñaló a un estudiantes en Managua
Este antisocial agredió a golpes y apuñaló a un estudiantes en Managua

La cobarde agresión sucedió en un callejón conocido como «Los Talenos», donde el delincuente vestido con sudadera y portando una gorra roja interceptó al estudiante y después de un breve cruce de palabras, procedió a golpearlo, mientras su compinche lo sujetaba de los brazos.

Según videos grabados por testigos, el atacante le asestó varios golpes en el pecho y el abdomen a la víctima mientras otros estudiantes intentaban intervenir para detener la pelea.

Villa Libertad: Estudiante apuñalado
Villa Libertad: Estudiante apuñalado

Después de ser lesionado, el estudiante fue llevado a un centro asistencial para recibir atención médica y actualmente se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, la Policía Nacional ya tiene identificado al agresor y se encuentra trabajando en su captura para procesarlo por este acto delictivo cometido contra el estudiante.

Video del ataque

#agresión de menores#Ultima Hora