En Managua, médico murió por infarto en barrio Las Torres, revela informe de Medicina Legal

Un informe extraoficial del Instituto de Medicina Legal, reveló que el doctor Erasmo Talavera Gutiérrez, murió victima de un infarto en la acera de una vivienda en el barrio Las Torres, en Managua, y no por mano criminal.

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La muerte del doctor Talavera, de 62 años, causó conmoción en Nicaragua, pues circuló un video en donde se mira a varias personas sacándolo de madrugada de una casa hacia la acera, y por la mañana amaneció muerto.

Tras conocerse el hecho, la policía tuvo detenidas por 48 horas a Marta de los Ángeles Fierro y a su hija de 33 años, habitantes de la casa donde ocurrió el caso, como sospechosas, pero el informe de Medicina Legal las eximio de culpa.

Doña Marta dijo que su hija y el doctor Talavera tenían una amistad, y el llego a visitarla de noche, pero en el transcurso de la madrugada se puso mal y decidieron sacarlo a la calle, aún con vida, para que se fuera a su vivienda, sin embargo, murió.

Doña Marta pide a sus vecinos y consumidores de redes sociales a no seguir acusándolas de la muerte del doctor Erasmo Talavera Gutiérrez, pues la policía las libero al comprobarse que no tuvieron nada que ver en la muerte del galeno.