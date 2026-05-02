Ola de calor acaba con la vida de un hombre, en Managua

Luis Isaac Urbina Orozco, de 64 años, falleció la tarde de este sábado tras sufrir un paro cardíaco, luego de ser trasladado de emergencia al Hospital Carlos Marx.

Según informaron de sus familiares, Don Luis Isaac, habitante del barrio 14 de Mayo, presentó durante la mañana malestar general y sensación de sofocación.

A pesar de tomar su medicamento para la presión, su estado se complicó horas después, por lo que fue llevado al centro asistencial, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Médicos indicaron que el fallecimiento fue catalogado como muerte súbita por causas naturales.