Con cantos y flores conmemoramos a Luis Alfonso al cumplirse 47 años de su paso a otro plano de vida

En Nicaragua conmemoramos el 47 aniversario del paso a otro plano de vida a «El Grillo», el niño mártir Luis Alfonso Velásquez Flores, desde el parque que lleva su nombre en Managua, donde a diario hay alegría y distracción familiar.

El Compañero Alex Galeano, Coordinador Nacional de la Promotoría Solidaria, destacó «la gloriosa Juventud Sandinista, los servidores del Ministerio de la Familia, las y los niños organizados en el Movimiento Infantil Luis Alfonso Velásquez Flores, rendimos honores al niño mártir, quien siendo muy pequeño soñaba con una patria libre, con salud y educación para todos».

«Con tan sólo 9 años, gritó en cada esquina con valentía, y hoy le recordamos con mucho compromiso y amor, desde las tareas diarias a favor de la niñez y las familias», expresó Alex Galeano.

Luis Alfonso Velásquez Flores, era el menor de síes hermanos, hijo de Daniel Velásquez y Valentina Flores de Velásquez. Un 27 de abril de 1979 durante un enfrentamiento entre guerrilleros y la Guardia Nacional, recibió dos disparos en la cabeza y su cuerpo fue aplastado por las llantas del vehículo en el que viajaban los autores del crimen, este hecho ocurrió en la pita La Radial, en El Dorado, en Managua.