Rayo causa muerte de varias reses durante fuerte tormenta, en Chontales

Varias reses murieron de forma repentina tras ser alcanzadas por una descarga eléctrica durante una intensa tormenta.

Según reportes, los animales se encontraban agrupados bajo árboles intentando resguardarse de la lluvia, cuando un rayo impactó directamente en el lugar, provocando su muerte inmediata.

Productores locales lamentaron las pérdidas, señalando que representan un fuerte impacto económico para las familias que dependen de la actividad ganadera.