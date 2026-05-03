Incendio devora tres tramos de venta de ropa en Mercado Oriental

Miembros de los Bomberos Unidos sofocaron un incendio que devoró tres tramos de venta de ropa ubicados de la Casa de los Encajes una cuadra abajo y una al lago, en el mercado Oriental, en Managua, la tarde noche del sábado.

Mercado Oriental: Incendio calcina 3 tramos de ropa

Se conoció que el incendio fue provocado supuestamente, por un corto circuito en el tramo de doña Carla Vanesa Guerrero Corrales, las llamas se propagaron a los negocios de la señora Francisca Janeth Blanco Martínez y José Luis Duarte.

El compañero Vladimir Rivera, de Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMA), en el mercado Oriental, dijo a Tu Nueva Radio Ya, que, en los tres tramos afectados en su totalidad, se ofertaba ropa.

“Cada uno de los tramos afectados miden 9 metros cuadrados, por lo que en total el área siniestrada es de casi 30 metros cuadrados”, agregó Rivera.

Al lugar, llegaron miembros de la Cruz Blanca, los Bomberos Unidos trasladaron cinco unidades y 24 fuerzas, en tanto la Policía Nacional garantizó el trabajo de los apaga fuego y la seguridad en el lugar.