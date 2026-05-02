Continua búsqueda de nadador profesional y rescatista en Laguna de Xiloá

Momentos de angustia viven la familia de Danny Cabrera quien desapareció en las aguas de la Laguna de Xiloá desde el pasado jueves 30 de abril.

Equipos de rescate mantienen un amplio operativo este fin de semana para localizar a Danny Cabrera, nadador profesional y miembro activo de la Cruz Blanca Nicaragüense.

Brigadas de los Bomberos Unidos y la Cruz Blanca trabajan sin descanso en distintos puntos de la laguna, enfrentando condiciones complejas debido a la profundidad y características del lugar.

Familiares y colegas no pierden la esperanza de encontrarlo, mientras continúan las labores de búsqueda.