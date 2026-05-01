San Jorge desborda alegría con familias que celebran el 1 de Mayo a orillas del Cocibolca

En un ambiente de paz y convivencia, la Playa San Jorge, Rivas, se convirtió este viernes 1 de mayo en el epicentro de la recreación para cientos de familias que decidieron celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en contacto con la naturaleza.

Familias desbordan Playa San Jorge, Rivas

Desde las primeras horas del día, el destino turístico recibió a visitantes de diversos puntos del país, reafirmando su posición como uno de los sitios preferidos por los nicaragüenses para el descanso.

El paisaje del Lago Cocibolca fue el escenario perfecto para que los trabajadores y sus familias disfrutaran de un chapuzón refrescante y momentos de unión.

La tranquilidad y la alegría predominaron durante la jornada, donde los asistentes compartieron alimentos y actividades recreativas en un entorno seguro.

Este destino no solo ofrece belleza escénica, sino que se consolida como el lugar ideal para crear recuerdos inolvidables en fechas especiales.

Con esta masiva afluencia, Playa San Jorge cierra este feriado nacional como un referente del turismo local, promoviendo la sana recreación y el disfrute de los espacios naturales que ofrece nuestro país.



