Nicaragua y China fortalecen alianza comercial con nuevos acuerdos arancelarios en Beijing

Delegaciones de alto nivel de la República de Nicaragua y la República Popular China celebraron este domingo una reunión oficial de la Comisión Conjunta del Tratado de Libre Comercio (TLC) en Beijing.

Reunión de Comisión Conjunta TLC en Beijing

El encuentro, que marca un paso clave en la consolidación de las relaciones económicas, fue el escenario para la firma de un nuevo acuerdo conjunto destinado a la eliminación de aranceles aduaneros, sumándose a las preferencias vigentes desde la entrada en vigor del TLC en enero de 2024.

La delegación nicaragüense estuvo encabezada por el compañero Erwin Ramírez, Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), junto a la compañera Karina Mejía, Directora de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones (SPIEX).

Durante su intervención, el ministro Ramírez transmitió el fraterno saludo de los Copresidentes Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, destacando el firme interés de Nicaragua en estrechar los lazos de cooperación mutuamente beneficiosa.

Por la parte china, la reunión fue liderada por el compañero Li Chenggang, Viceministro de Comercio y Representante Especial para el Comercio Internacional.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación sostuvo un encuentro con la Administración General de Aduanas de China (GACC) para optimizar la implementación operativa del Tratado.

Este fortalecimiento de la alianza estratégica reafirma la voluntad política de ambos Gobiernos de dinamizar el comercio bilateral, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar de sus pueblos a través de un intercambio comercial ágil y sin barreras.

