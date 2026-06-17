Nicaragua envía condolencias al presidente Vladimir Putin tras atentado en la región de Briansk

El Gobierno de Nicaragua remitió un mensaje al Presidente de la Federación de Rusia, Compañero Vladimir Putin, para expresar sus sinceras y sentidas condolencias ante el criminal atentado perpetrado en la región de Briansk contra un grupo de inocentes niños deportistas.

En la misiva, suscrita por los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, en nombre del pueblo nicaragüense, se hizo llegar un mensaje de solidaridad y oración al mandatario, al pueblo ruso y a las familias de las víctimas, pidiendo a Dios consuelo y alivio ante la tragedia.

El mensaje de las autoridades de Nicaragua denunció con firmeza las atrocidades del fascismo en todas sus expresiones y modalidades, señalando que este solo promueve la guerra, la destrucción y el mal, al mismo tiempo que reafirmó la convicción de que la fuerza del bien y de la paz prevalecerá.