Gobierno de Nicaragua condena ataque terrorista contra autobús de delegación infantil Bielorrusa

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional emitió este miércoles un mensaje oficial dirigido al Presidente de la República de Belarús, Alexander Lukashenko, para expresar su más profunda consternación y enérgica condena ante el trágico ataque terrorista perpetrado contra un autobús civil en la región de Briansk.

En la unidad de transporte viajaba un equipo de fútbol infantil de la República de Bielorrusia que se dirigía a un período de descanso.

Este acto de violencia injustificable cobró la vida de una ciudadana bielorrusa que acompañaba a la delegación y dejó a varios menores de edad heridos.

Las autoridades nicaragüenses catalogaron el ensañamiento contra transportes civiles y delegaciones infantiles como una grave violación a los principios humanos más elementales.

A través del comunicado suscrito por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, Nicaragua envió sus más sentidas condolencias y solidaridad al Gobierno y al pueblo de Bielorrusia, así como un abrazo fraterno a las familias de las víctimas.

Asimismo, el mensaje extendió los deseos de una pronta y completa recuperación para los niños y adultos hospitalizados a causa de este terrible atentado.