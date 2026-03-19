Predicador es asesinado de 28 estocadas por endemoniado sujeto en Jinotepe

En el hospital Regional Santiago murió a las 12 de la noche de ayer miércoles, el señor Carlos Alberto Pérez Rodríguez, de 68 años, tras recibir 28 estocadas con un desarmador y golpes en la cabeza con un tenamaste a manos de un sujeto endemoniado.

Muerte violenta de Carlos Pérez en Jinotepe

El asesinato ocurrió a las 9:40 minutos de la noche del Instituto Juan José Rodríguez, 400 metros al sur, frente a la quinta Santa Elena, en Jinotepe, Carazo, y fue cometido por Edwin Ricardo Tapia Guerrero, de 33 años.

La señora Ivania del Socorro Jarquín González, de 55 años, denunció ante la Policía que a las 8 de la noche estaba en su casa cuando su esposo Carlos Alberto le dijo que iría a hacer un mandado, sin detallarle a donde se dirigía.

Agregó que a eso de las 10:00 de la noche llegó a su casa un hombre al que no conoce y le expresó a doña Ivania que su esposo Carlos Alberto había sido llevado al hospital regional Santiago porque había sido golpeado.

Don Carlos fue atendido por galenos de turno quienes confirmaron que presentaba 28 heridas, siendo la más grave una en el lado izquierdo de la cabeza que le causó una fractura en la base del cráneo, falleciendo poco después.

Vecinos del sector afirmaron que el criminal Edwin Ricardo Tapia, había salido de su casa gritando que quería matar a alguien, y al encontrarse con el señor Pérez Rodríguez procedió a atacarlo con un desarmador y luego le dio con una enorme piedra en la cabeza.

Doña María Dolores Calero Pérez, informó que al momento de ser atacado su tío regresaba de visitar a unos hermanos de su iglesia, a como lo hacía diariamente.

Agregó que su tío era una persona sana, no fumaba, ni tomaba licor, se dedicaba a predicar la palabra de Dios y dejó en la orfandad a un niño de 12 años, y a su viuda Ivania Blandón.

Don Carlos Pérez habitaba en el barrio José Antonio Sánchez Salazar, a unos 400 metros del hospital Regional Santiago.