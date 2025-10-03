Inicia Décima Jornada Antiepidémica en Managua para combatir el dengue

Este viernes dio inicio la Décima Jornada de Lucha Antiepidémica en Managua, con el objetivo de continuar eliminando criaderos de mosquitos y prevenir la propagación del dengue.

Como parte de esta campaña, el Ministerio de Salud (MINSA) visitó más de mil viviendas en el barrio Carlos Fonseca, ubicado en el Distrito V de la capital. Durante la jornada, se realizaron labores de abatización y fumigación en los hogares, contribuyendo así a garantizar la salud y el bienestar de las familias de la zona.

«Estamos dándole continuidad a la décima jornada de lucha antiepidemia, dándole continuidad a ese ejercicio que estamos practicando nosotros diario para poder luchar contra la epidemia de lo que es el virus del dengue. Recordemos que es importante la sensibilización de nuestra población; esta es una lucha continua con ellos, por eso la importancia de dejar entrar a todos nuestros compañeros de nuestras unidades de salud, quienes trabajan en la eliminación y destrucción de todos los criadores del mosquito del dengue», expresó el doctor José Antonio Zavala, epidemiólogo del centro de salud Pedro Altamirano.

El doctor instó a las familias a acudir a las unidades de salud más cercanas ante la presencia de alguno de los síntomas de dengue, como fiebres altas y malestares generales.

«Recordemos que ya estamos finalizando l el invierno y es un periodo muy lluvioso; sin embargo, hemos podido contener la epidemia del dengue, ya que en todas nuestras unidades de atención siempre estamos atentos y anuentes a recibir a todos aquellos pacientes febriles. El llamado a la población es que no se automediquen, siempre acudir a sus unidades de salud más cercanas porque siempre se les va a brindar la atención de calidad», concluyó.