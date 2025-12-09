INETER emite alerta preventiva en el Volcán Masaya debido a riesgo de derrumbes

Las autoridades de Vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) emitieron una advertencia sobre el aumento de la inestabilidad en el Volcán Masaya, específicamente en las paredes internas del cráter Santiago.

Fotografía del Volcán Masaya por Jeffery Poveda

La situación actual muestra una mayor frecuencia de derrumbes y la formación de nuevas fisuras, lo que incrementa el riesgo en la zona.

Según el monitoreo, se han formado nuevas fisuras radiales en el nivel 1 del inter-cráter. Además, se han visualizado bloques de material inestable en el borde interno Noroeste de la planicie Nindirí, los cuales tienen una «tendencia a colapsar en corto plazo».

En el cráter principal, el área donde antes se observaba el lago de lava permanece parcialmente abierta, permitiendo la salida continua de gases. Las bajas temperaturas registradas (alrededor de 100ºC) se asocian a la acumulación del material que se ha derrumbado.

Ante el riesgo de que puedan ocurrir nuevas explosiones de baja energía, se ha reiterado la recomendación de restringir el acceso de visitantes a la Plaza Oviedo del Cráter Santiago en un radio de 800 metros.

Las autoridades enfatizan que, aunque estas pequeñas explosiones no representan peligro para las comunidades aledañas, el riesgo en la zona del cráter es significativo debido a la inestabilidad y los derrumbes.

De esta manera se instó a la población y a los turistas a respetar rigurosamente la restricción de seguridad.

