Explosión en cráter Santiago genera columna de 100 metros y alerta a pobladores de Masaya

El volcán Masaya registró este sábado una fuerte explosión repentina de gases y cenizas en el cráter Santiago, levantando una columna de unos 100 metros que pudo verse desde varios puntos alrededor del parque volcánico.

A pesar que el material expulsado cayó en su mayoría dentro del cráter, los vientos trasladaron parte de la ceniza hacia comunidades cercanas como Palo Solo, Ticuantepe y sectores de La Concepción.

En tanto, en la zona urbana de Masaya, pese a estar de frente al volcán, la población no percibió ruidos ni cenizas; lo que confirma que el evento fue de alcance limitado.

Los especialistas señalaron que este tipo de expulsiones son comunes en volcanes activos como el de Masaya y forman parte de su comportamiento normal, sin embargo, recomiendan a la población cercana mantener precaución, proteger sus ojos y vías respiratorias, evitar actividades al aire libre si se observa caída de cenizas.

Hasta el momento, no se reportan daños ni riesgos mayores, y la actividad del volcán continúa dentro de parámetros considerados normales para su dinámica.

Nicaragua es un país con amplia experiencia en la atención de emergencias naturales y ha fortalecido sus capacidades para responder de manera rápida y coordinada ante cualquier eventualidad. Además, el país mantiene vigilancia permanente sobre todos sus volcanes activos, con monitoreo técnico continuo y reportes sistemáticos que permiten detectar cambios en su comportamiento.