Dictan prisión perpetua a tíos y chaterrero por ultrajar y asesinar a niña en Chihcigalpa

Francisco Javier Martínez Moreno, Jorge Antonio Martínez Jirón y Fernando Luján Romero Espinales fueron condenados a prisión perpetua por la violación y asesinato de la niña Ashley Nicol Martínez García, de 12 años.

Ashley Nicole Martínez, de 12 años

La sentencia fue dictada por la doctora Isabel Mayorga Saavedra, Jueza Distrito Penal de Juicio de Chinandega.

La condena detalla que la prisión perpetua es por el delito de asesinato y a eso se les sumaron 25 años por el delito de violación.

De los condenados Francisco Martínez y Jorge Martínez, era tíos de la víctima en segundo grado por la línea paterna, mientras que el chatarrero Fernando Romero, era amigo de la familia y llegaba con frecuencia a la vivienda.

Francisco Javier Martínez Moreno, Jorge Antonio Martínez Jirón y Fernando Luján Romero

La fiscalía detalló en la acusación que el martes 22 de julio, en horas de la tarde, Fernando Romero, “El Chatarrero”, llegó con una botella de guaro a la casa donde vivía la niña y se la tomó con Francisco y Jorge Martínez.

Posteriormente, el “Chatarrero” le propuso a Francisco Javier Martínez que le pagaría 200 córdobas si le llevaba a la víctima a un cauce ya que estaba enamorado de la niña y quería sostener relaciones con ella.

La propuesta fue aceptada por Francisco Martínez quien bajo engaños de que irían a buscar chatarra para luego ir a venderla, condujo a la niña por un cauce y luego a un cañaveral.

Estando en el sitio los tres sujetos ultrajaron sexualmente a la pequeña y la asesinaron a puñetazos y puntapiés.

Posteriormente, dejaron semienterrada a su pequeña víctima en un zanjón dentro de un cañaveral ubicado en una zona aislada, donde fue encontrada dos días después.

