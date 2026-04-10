Cinemateca Nacional proyectará “Shenzhou–13”, la innovadora película china grabada en el espacio

Una experiencia cinematográfica fuera de este mundo aterrizará en Nicaragua. Se trata de la película china “Shenzhou–13”, reconocida por ser la primera producción rodada en el espacio en formato 8K.

La cinta que promete deslumbrar al público con imágenes de altísima definición captadas directamente en el espacio, se presentará este 16 de abril a las 5:30 de la tarde en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, en Managua.

Esta función especial y espacial, forma parte de la oferta cultural que impulsa la Cinemateca Nacional, el Grupo de Medios de China y la Embajada de China en Nicaragua.

Amantes del cine, estudiantes y familias tendrán la oportunidad de disfrutar una proyección única, donde la ciencia, la tecnología y el arte se fusionarán en una experiencia que literalmente trasciende las fronteras del planeta. Tu cita es el 16 de abril, a las 5 de la tarde, en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional.