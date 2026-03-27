El pueblo nicaragüense y de la Federación de Rusia, han disfrutado de un amistoso partido de fútbol, cuyas selecciones dieron el máximo en el campo de la ciudad industrial de Krasnodar, ubicada al suroeste del país eslavo, donde el marcador favoreció a Rusia 3-1.

El Compañero Mikhail Ledenev, embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, expresó que el conjunto nicaragüense lo hizo muy bien, a pesar del clima y horario ruso.

“Técnicamente el equipo nicaragüense dio lo mejor, y fue un partido muy reñido, y esto da un impulso a nuestras relaciones generales. Este deporte, el fútbol es muy popular en Rusia, y está ganando terreno en Nicaragua”, expresó el compañero Ledenev.

Y destacó “los esfuerzos de los copresidentes Comandante Daniel y la Compañera Rosario, en Nicaragua, por el desarrollo del fútbol, facilitando nuevos estadios y dando la posibilidad de jugar a los jóvenes para ser más eficaces y fuertes”, resaltó el embajador de Rusia en Nicaragua.

Durante el partido amistoso que fue disfrutado en la Embajada de Rusia en Managua, estuvieron presentes Laureano Ortega Murillo, Asesor Presidencial para las Inversiones, y Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de los Medio del Poder Ciudadanía.

También el Delegado Presidencial, Maurice Ortega Murillo, la Alcaldesa y Vicealcalde de Managua, Reyna Rueda y Enrique Armas, representantes de la Juventud Sandinista, el Ministerio de la Juventud, y la Federación de Fútbol.

Este 12 de diciembre 2026, se cumplen 82 años de relaciones diplomáticas y de hermandad entre Nicaragua y la Federación de Rusia, que siguen dando muestra de respeto y cooperación.