Alcaldía de Managua inaugura Verano 2026 en Parque Acuático Xolotlán

La Alcaldía de Managua dio la bienvenida oficial al verano 2026 desde el Parque Acuático del Paseo Xolotlán, uno de los espacios más visitados por capitalinos y turistas para el disfrute de grandes y pequeños.

Familias capitalinas disfrutan inicio de verano en el Parque Acuático Xolotlán

Entre juegos acuáticos, felicidad y momentos compartidos, las familias encontraron un entorno ideal para iniciar la temporada veraniega en paz, tranquilidad y armonía.

Durante la actividad, decenas de familias disfrutaron de las instalaciones mientras la municipalidad destacó su compromiso por ofrecer alternativas seguras dentro de la ciudad.

Protección a familias

Managua arranca verano con plan de seguridad familiar

La alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, señaló que este verano se desarrolla bajo un plan integral orientado a garantizar la protección y el bienestar de las familias, promoviendo espacios de recreación accesibles y seguros.

«Vimos cómo las familias andan disfrutando en paz, tranquilidad y alegría en nuestro país. Ese es el propósito de este plan nacional, garantizar un verano seguro para todas y todos«, expresó la edil capitalina.

Rueda destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional, Bomberos Unidos de Nicaragua y el Ministerio de Salud para garantizar la seguridad de los veraneantes en todos los espacios recreativos de la capital.

La Alcaldía impulsa una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas en distintos puntos de la capital, entre ellos el Puerto Salvador Allende y la Laguna de Tiscapa, ampliando las opciones de esparcimiento para las familias managüenses.

«Es un lugar sano para los niños, aquí venimos tranquilos en familia«, expresó uno de los visitantes del Parque Acuático, mientras otros aprovecharon para invitar a la población a sumarse a estas actividades durante la temporada veraniega que se extenderá hasta después de Semana Santa.