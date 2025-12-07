Velada de las Estrellas 3: emoción y boxeo en Managua

La noche de este sábado, las familias pinoleras y extranjeras asistieron al Polideportivo Alexis Arguello para disfrutar de la Velada de las Estrellas 3 de Bellacos Entertainment, evento que reúne a creadores de contenido de Nicaragua y de otros países, para protagonizar emocionantes combates de boxeo.

El máximo común denominador del evento fue la recreación y el entretenimiento, además de la adrenalina que vivió el público con cada combate, protagonizada por sus tiktokers preferido.

Una de las mejores peleas de la velada fue la protagonizada por Boanerges Miranda, el famoso “Riquitixi” que se impuso al jinotegano Jonzel.

Desde el primer round ambos creadores de contenidos salieron a darse con todo, y Boanerges dando una demostración de su preparación para el combate.

Otra de las peleas que robó la atención de los asistentes por sus presentaciones antes de subir al ring fue la protagonizada por la Bicha Catracha, la Katherine ante la Danny Salazar, quien se quedó con la victoria.

Entre las peleas más esperadas de la noche fue la protagonizada por la Joela, quien perdió su invicto ante los guantes de Gabriel Urbina, quien desde el primer asalto se fue con todo contra la Joela, a quien no le sirvió de mucho su poder por guardarse los guantes.

Durante el evento se habilitaron áreas de comidas y bebidas; además, la seguridad está garantizada, para que los visitantes disfruten en tranquilidad de la Velada de las Estrellas 3.