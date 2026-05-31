Ahogado en La Flor, San Juan del Sur

Mecánico se ahoga mientras pescaba en Playa La Flor, San Juan del Sur
Norman López López, de 40 años, pereció ahogado hoy domingo mientras pescaba en playa La Flor, ubicada en San Juan del Sur, Rivas.
Lugareños dijeron que Norman se introdujo al agua y al lanzar el trasmallo para pescar, se enredó en la red, sin nadie que lo auxiliara.
Eso provocó que las corrientes lo ahogaran a pesar de su esfuerzo por salvarse.
El ahora occiso era originario de Jinotepe, Carazo, pero tenía varios años de habitar en Belén, Rivas, donde trabajaba como mecánico.
Pregúntale a la YA Asistente de noticias
¿Qué noticia estás buscando? Escribe un tema, municipio, persona o categoría.