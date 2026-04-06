MINSA fortalece prevención de dengue, zika y chikungunya en el barrio Julio Buitrago

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la prevención de enfermedades como dengue, zika y chikinyunga, este lunes, brigadas del Ministerio de Salud (MINSA) realizaron una jornada antiepidémica en el barrio Julio Buitrago, Managua.

Brigadistas de MINSA en acción antiepidémica

Los brigadistas visitaron casa por casa para eliminar los criaderos de mosquitos y fumigación en las viviendas, garantizando mayor protección para las familias.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de seguir cuidando la salud del pueblo, trabajando de la mano con la comunidad para mantener entornos limpios y saludables.