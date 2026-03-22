Hospital de Masaya realiza 126 cirugías durante Mega Feria de Salud

El Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez de Masaya realizó exitosamente la Mega Feria de Cirugía General y Urología, donde se efectuaron 126 cirugías y se brindaron 1,951 atenciones a más de mil hermanas y hermanos del departamento.

Mega Feria Médica en Hospital de Masaya

El evento formó parte de las jornadas de salud especializada que impulsa el Gobierno Sandinista para garantizar atención gratuita a la población de nuestro país.

Durante esta fiesta de salud se atendieron casos de próstata, cálculos renales, infecciones urinarias, hernias y afecciones de vesícula, problemas que afectan a muchas familias masayas.

Valoraciones médicas especializadas sin costo

En la Mega Feria se realizaron valoraciones médicas especializadas, estudios y procedimientos necesarios para aliviar los diferentes padecimientos.

Los pacientes recibieron atención integral desde el diagnóstico hasta el tratamiento quirúrgico, todo de manera gratuita.

El hospital desplegó a sus mejores especialistas en cirugía general y urología para atender la alta demanda de pacientes que llegaron de los diferentes municipios del departamento de Masaya.

Modelo de Salud Familiar y Comunitario

El Gobierno del Pueblo Presidente continuará garantizando atención gratuita y oportuna a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, que permite llevar servicios especializados a todos los departamentos del país.

Las mega ferias de salud forman parte de la estrategia nacional para acercar las especialidades médicas a la población, evitando que las familias tengan que trasladarse a Managua para recibir atención especializada.