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Hospital de Masaya realiza 126 cirugías durante Mega Feria de Salud

Por Jonathan Morales
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El Hospital Comandante Hilario Sánchez Vásquez de Masaya realizó exitosamente la Mega Feria de Cirugía General y Urología, donde se efectuaron 126 cirugías y se brindaron 1,951 atenciones a más de mil hermanas y hermanos del departamento.

Mega Feria Médica en Hospital de Masaya
Mega Feria Médica en Hospital de Masaya

El evento formó parte de las jornadas de salud especializada que impulsa el Gobierno Sandinista para garantizar atención gratuita a la población de nuestro país.

Durante esta fiesta de salud se atendieron casos de próstata, cálculos renales, infecciones urinarias, hernias y afecciones de vesícula, problemas que afectan a muchas familias masayas.

Valoraciones médicas especializadas sin costo

En la Mega Feria se realizaron valoraciones médicas especializadas, estudios y procedimientos necesarios para aliviar los diferentes padecimientos.

Los pacientes recibieron atención integral desde el diagnóstico hasta el tratamiento quirúrgico, todo de manera gratuita.

El hospital desplegó a sus mejores especialistas en cirugía general y urología para atender la alta demanda de pacientes que llegaron de los diferentes municipios del departamento de Masaya.

Modelo de Salud Familiar y Comunitario

El Gobierno del Pueblo Presidente continuará garantizando atención gratuita y oportuna a través del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, que permite llevar servicios especializados a todos los departamentos del país.

Las mega ferias de salud forman parte de la estrategia nacional para acercar las especialidades médicas a la población, evitando que las familias tengan que trasladarse a Managua para recibir atención especializada.