Inauguran modernas instalaciones del Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala en Jinotega

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación técnica gratuita y de calidad para la juventud nicaragüense, el Gobierno Sandinista, a través del Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (INATEC), inauguró hoy jueves las modernas instalaciones del Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, en Jinotega.

Con una inversión aproximada de 58 millones de córdobas, entregamos a las familias de Jinotega el Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala

En las obras se hizo una inversión de 58 millones de córdobas. El Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, se ubica en el costado oeste del Parque Central de la Ciudad de Las Brumas.

Walter Sáenz, subdirector general del INATEC, dijo que esta obra representa una inversión de más de 58 millones de córdobas, que incluyen construcción de aulas, laboratorios de computación, aula de gastronomía, áreas de estar, bodega, oficinas, sistemas eléctricos e hidrosanitarios.

Agregó que “La capacidad de atención es de 14 mil 300 protagonistas en cursos y carreras de agroindustria del café, computación, diseño gráfico, administración financiera, gastronomía, cocina, entre otros”.

El Centro Tecnológico lleva el nombre del compañero Marcos Homero Guatemala, primer alcalde de esa ciudad norteña.



