Waspam se viste de gala para la inauguración de la 75 edición de la Serie de Béisbol del Caribe

El municipio indígena de Waspam, en el corazón del Río Coco, se encuentra en cuenta regresiva final y con todo listo para dar inicio mañana a la 75 Edición de la Serie de Béisbol de la Costa Caribe.

El Gobierno de Nicaragua entrega uniformes en Waspam para la edición número 75 de la Serie de Béisbol del Caribe

A tan solo horas del primer lanzamiento, el ambiente en la zona es de total algarabía, preparándose para recibir a las delegaciones y fanáticos que darán vida a este histórico diamante deportivo, que se desarrollará del 09 al 19 de abril.

Esta edición de diamante representa la fiesta deportiva más grande de la Costa, contando con la participación de los 8 municipios del Caribe Sur y los 7 del Caribe Norte.

Más allá de la competencia en el terreno de juego, el evento es una verdadera celebración de unidad que estrecha los lazos entre los pueblos caribeños, reafirmando el orgullo y la identidad de la región.

Como parte de la gran acogida, las autoridades han preparado un programa especial que incluye actividades culturales, turísticas y recreativas diseñadas tanto para los visitantes como para las familias locales.

Las calles de Waspam lucen engalanadas, reflejando la emoción de ser la sede de uno de los eventos más longevos e importantes del país.

Se espera que, a partir de mañana, la pasión por el «rey de los deportes» se apodere del estadio municipal.

El comité organizador ha garantizado que todas las condiciones están dadas para que las familias disfruten de un espectáculo de alta calidad, celebrando por todo lo alto siete décadas y media de tradición beisbolera en el Caribe nicaragüense.

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