Familias de Estelí celebran inauguración de 31 calles en el mes de la Paz

En un ambiente de mucha alegría, las familias junto a las autoridades municipales inauguraron el mejoramiento de 31 calles de macadán en los barrios Villa Sandino, Bella Vista y Dios Proveerá del distrito II de la ciudad de Estelí, donde el Gobierno Sandinista invirtió Un millón 834 mil córdobas.

El alcalde Francisco Ramón Valenzuela, informó que estas son las primeras de 400 calles previstas a mejorar, en respuesta a la solicitud de las familias durante los cabildos municipales y por el crecimiento y la expansión de la población.

Por su parte, el secretario político del distrito 3, de la ciudad de Estelí, Martin González expresó que con la inauguración de las 31 calles celebran el mes de la Paz y se rinde homenaje a todos los Héroes y Mártires que entregaron sus vidas por una Nicaragua soberana.

“Con el mejoramiento de las calles hay mayor seguridad ciudadana, mejor desplazamiento de los estudiantes, de las y los obreros que trabajan en las diferentes fábricas industriales, tendremos mayor avance y progreso”, agregó González.

Durante el acto de inauguración, el pastor Pablo Antonio Hernández, fue el encargado de orar para bendecir la obra y a las autoridades de Gobierno que procuran el bienestar, seguridad y dignidad a las familias.