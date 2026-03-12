Alcaldía de Managua presenta dos Casas Modelo de la Nueva urbanización Residencial Las Madres

Las nuevas y modernas viviendas del Residencial Las Madres, tiene un área de 56 metros cuadrados, sala, cocina, comedor, 2 habitaciones y baño compartido, y el segundo modelo, es un diseño básico, el mismo tamaño y la oportunidad para que las familias se expandan.

Urbanización Las Madres: viviendas modernas y accesibles

Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, destacó que esta urbanización Las Madres, integra 575 casas completas, con todos sus acabados, cielo raso, piso con cerámica, el baño con todos sus accesorios, inclusive, mueble de cocina, que es, una de las novedades de estos diseños.

Residencial Las Madres es parte del Programa Bismarck Martínez, el que ofrece a las familias la oportunidad de tener su vivienda, con cuotas desde 140 dólares y los subsidios que garantizan cumplir el sueño de tener una casa.

El próximo 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses, como los anunció nuestra Copresidenta Compañera Rosario Murillo, será inaugurada el Residencial Las Madres.

Este proyecto habitacional, está ubicado en Sabana Grande, frente a la Avenida Miguel Ángel Ortez, una pista de cuatro carriles que conecta el distrito VI y VII, y atraviesa las urbanizaciones Caminos del Río, Nueva Jerusalén y Nuevas Victorias.

