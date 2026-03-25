El domingo comienza el Festival del Baho y el Cacao en Managua

En reconocimiento a nuestra gastronomía criolla, comienza éste domingo 29 de marzo, el Festival del Baho y el Cacao, en la ciudad creativa de Managua y Masaya.

Festival del Baho y Cacao en Managua y Masaya

El Compañero Luis Morales Alonso, codirector de Economía Creativa, destacó que el Festival del Baho y el Cacao, es uno de varios que disfrutarán las familias, como: la fritanga, el vigorón, postres y dulces y los platillos elaborados con maíz.

“El Festival del Baho y el Cacao, no es un concurso, es una muestra gastronómica de nuestro país, en reconocimiento a nuestra identidad”, expresó Morales.

Tu cita éste domingo en el Anfiteatro Comandante Tomas Borge Martínez, en Managua y en el mercado municipal de Masaya, donde podrás disfrutar en familia, el Festival del Baho y el Cacao, cuya esencia es una mezcla indígena y colonial.

