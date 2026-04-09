MINSA realiza jornada de atención a mujeres embarazada en Estelí

Unas 80 mujeres embarazadas fueron atendidas en el Centro de Salud Leonel Rugama de Estelí, con el objetivo de detectar de manera temprana cualquier riesgo que pueda presentarse durante el embarazo o después del parto.

Estelí: 80 embarazadas reciben atención vital para su bebé

El doctor Gamaliel Arróliga, director del centro, destacó que cuentan con un ginecólogo permanente y un especialista materno-fetal que realiza valoraciones a las embarazadas, garantizando un seguimiento integral.

Agregó que “en estas jornadas de salud es la prevención de la prematurez “de niños que nazcan en el tiempo que corresponde, pero debido a malos manejos, a veces por enfermedades durante el embarazo, infecciones vaginales, en las vías urinarias o factores de riesgo que influyen, y por eso el niño se viene antes de tiempo”.

El centro de salud Leonel Rugama cuenta con todos los equipos necesarios para atender a las embarazadas, entre ellos ultrasonidos y especialistas, para que sean valoradas conforme a los protocolos médicos.

El galeno recordó que con las ferias de atención a las mujeres embarazadas “hemos disminuido la mortalidad infantil y por eso estamos trabajando en beneficio de la población”.

