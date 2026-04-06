Realizan mega colecta de sangre en Hospital de Masaya

El Ministerio de Salud (MINSA) de Masaya realizó este lunes una mega colecta de sangre en el Hospital “Comandante Hilario Sánchez Vásquez”.

Familias de Masaya en emotiva donación colectiva

Las familias de Masaya, con generosidad y espíritu de hermandad, participaron en la mega colecta de sangre, demostrando que donar es un acto solidario que puede salvar hasta tres vidas.

Donar sangre es seguro, rápido y ayuda a pacientes que enfrentan emergencias, cirugías o enfermedades crónicas. Con cada donación, se fortalece la esperanza y la salud de la comunidad.

