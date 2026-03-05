En abril inicia construcción de nuevo puerto de aguas profundas en el Caribe Sur

El titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Óscar Mojica, anunció que la construcción del Puerto de Aguas Profundas en el Caribe Sur, se empezará a construir en el mes de abril, cuando se finalice la construcción de la carretera Kukra Hill-Falso Bluff.

Actualmente se construye un puente sobre el río Kukra Hill de 167 metros de longitud, que tendrá 4 carriles y con una capa de concreto hidráulico de 25 centímetros de espesor.

Mojica explicó que la construcción del puerto se realizará en 4 fases. La primera fase está en ejecución con la construcción de un muelle de 300 metros de longitud y una vez concluido permitirá la llegada de buques de hasta 50 mil toneladas de peso muerto. También se construirán rompeolas, para garantizar, las condiciones óptimas de operación del puerto.

Asimismo, se van a construir obras relacionadas al acceso de 3.9 kilómetros de longitud, una dársena de maniobra de 450 metros de diámetro y vamos a trabajar en esta primera fase con una profundidad de 13 metros.

Expresó que se trata de un desafío importante dada las condiciones que existen en esa zona del país.

Mojica recordó que en el Caribe hay suelos pantanosos que hay que instalarle miles de metros cúbicos de piedra de gran tamaño para crear la base necesaria y construir luego una carretera de esa sub base muy sólidamente sustentada para poder acceder al sitio donde va estar asentado el puerto.

El ministro del MTI aseguró que el puerto que va a tener todas las condiciones como las tiene Corinto en este momento para atender buques internacionales.