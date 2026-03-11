Parque Acuático del Paseo Xolotlán es embellecido para este verano

La Alcaldía de Managua ha iniciado un plan intensivo de mantenimiento y embellecimiento en las instalaciones del Parque Acuático, ubicado en el Paseo Xolotlán, con el objetivo de garantizar espacios recreativos óptimos y seguros para las familias capitalinas y visitantes de todo el país durante la próxima temporada de verano.

Renovado Parque Acuático en Paseo Xolotlán

Las cuadrillas de mantenimiento trabajan actualmente en la rehabilitación estructural de las piscinas, la revisión de los sistemas de filtrado y la aplicación de pintura especializada en las áreas de juegos acuáticos.

Asimismo, se realizan labores de ornato y limpieza profunda en los alrededores, zonas de descanso y quioscos, asegurando que cada rincón de este popular centro recreativo cumpla con los estándares de higiene y confort necesarios para el disfrute masivo.

Este esfuerzo forma parte de los preparativos anuales para recibir a los miles de veraneantes que buscan una alternativa refrescante y accesible en el corazón de la capital.

Con estas mejoras, el Paseo Xolotlán reafirma su posición como uno de los destinos favoritos para el sano esparcimiento, ofreciendo instalaciones renovadas que promueven la unidad familiar en un ambiente de paz y seguridad.

La Alcaldía de Managua invitó a las familias a estar pendientes de sus redes sociales para conocer el horario de atención del Parque Acuáico durante este verano.