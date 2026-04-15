Madres con partos múltiples reciben paquetes alimenticios en Managua

Nuestro Gobierno, a través del Programa Amor que desarrolla el Ministerio de la Familia, realiza la primera de tres entregas anuales de alimentos, a madres con partos múltiples en el departamento de Managua.

Managua: Madres de partos múltiples reciben entrega de alimentos

Luis Carlos Show, director del Programa Amor, dijo que a nivel nacional se entregan a más de 4 mil 100 madres e hijos protagonistas, en el departamento de Managua, se les entrega a 721 madres de partos múltiples.

Esta tarea se efectúa en cumplimiento la Ley 718, Ley Especial de Protección a las Familias en las que haya Embarazos y Partos Múltiples.

En la ciudad de Managua, en el distrito IV, se reporta la mayor cantidad de partos múltiples, en la actualidad se registran 204 madres, que ha dado a luz, gemelos, trillizos y más.

