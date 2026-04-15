Peatón ebrio es impactado por camión en Nueva Segovia

El ciudadano Rommel Cáceres quedó entre la vida y la muerte al ser impactado por un camión, cuyo conductor se desplazaba por el Empalme de San Nicolás en el municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, que el peatón supuestamente, andaba en estado de ebriedad al momento de ser impactado por el pesado vehículo.

En un intento por salvarle la vida, Rommel Cáceres fue trasladado al centro asistencial de la zona, mientras, agentes de la Policía de tránsito llegaron al lugar para investigar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.

