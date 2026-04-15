Ciclista perece impactado por camión al caer ebrio en carretera Masaya – Granada

Con el nombre de Rafael Antonio Alemán Calero, de 51 años, fue identificado el ciclista que perdió la vida la tarde de ayer martes al ser atropellado por un camión en el kilómetro 28.7 de la carretera Masaya-Granada.

Masaya-Granada: Ciclista muere tras ser impactado por camión

La tragedia ocurrió cuando Alemán Calero circulaba en una bicicleta montañera de Este a Oeste y debido a su estado de embriaguez perdió el control y cayó de costado sobre el carril derecho de la vía.

En ese preciso momento iba pasando el camión placas M 190-020, conducido por Johnny Mauricio Artola Salmerón, de 52 años, el cual le pasó en la cabeza con la llanta delantera derecha, causándole la muerte de forma inmediata.

El camión placas M 190-020

El infortunado Rafael Alemán Calero habitaba de la Iglesia María Auxiliadora media cuadra al Norte en el barrio San Carlos, de la ciudad de Masaya, hacia donde se dirigía al momento del fatal accidente.

El conductor del camión, Johnny Artola fue retenido por las autoridades policiales para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.