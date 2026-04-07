Policía Nacional arrestó a 73 sujetos peligrosos durante la Semana Santa

La Policía Nacional informó que del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril del 2026, se logró la captura de 40 sujetos vinculados a delitos de peligrosidad en los distritos y municipios de Managua y 33 en los departamentos.

En el departamento de Managua fueron detenidos dos sujetos por muertes homicidas, 12 por robo con intimidación, 4 por robo con violencia, 18 por robo con fuerza y 4 por abastecimiento de drogas.

Así mismo, en los departamentos del país se capturaron 33 sujetos: 2 por homicidios en Río San Juan y Triángulo Minero y 6 por robo con intimidación en Granada, Chinandega y Triángulo Minero”.

De igual manera, 6 sujetos fueron detenidos por robo con violencia en Chinandega y Triángulo Minero; 4 por robo con fuerza en Chinandega, Carazo y Chontales, 5 por tráfico de droga en: Matagalpa, Chinandega, Nueva Segovia y Jinotega y 10 por abastecedores de droga en León, Rivas, Carazo y el Caribe Norte.

Entre las evidencias ocupadas están 130 gramos de cocaína, 414 gramos de crack, 9 libras de marihuana, 7 teléfonos celulares y dinero en efectivo; además, se ocuparon 1 revólver y 1 rifle calibre 22.

