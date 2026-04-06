Nandaime: muchacho se priva de la vida convirtiendo fiesta de jovencita en velorio

La comida y los refrescos que iban a ser repartidos en una fiesta de quinceaños, se tuvieron que repartir en un velorio, luego de que un joven de 23 años, de apellido Suárez, se privó de su vida en Granada.

Joven de 23 años se quita la vida en Nandaime

Suárez fue hallado sin vida la mañana de ayer domingo en su domicilio ubicado en la comunidad La Orilla, en el municipio granadino de Nandaime.

Allegados dijeron que el joven tenía problemas en sus huesos, lo que le impedía laborar de manera normal y su mamá vive en Costa Rica, por lo que entró en depresión y se puso a beber licor durante el último mes.

Algunas versiones afirman que Suárez llamó por celular a su mamá la tarde del sábado y presuntamente, después de reclamarle por no estar con él, le dijo que se iba a quitar la vida.

Se aseguró que, ante la advertencia hecha a su progenitora, esta supuestamente le respondió que lo hiciera, por lo que empezó a destrozar todo lo que había en la vivienda y posteriormente acabó con su existencia.

El cuerpo sin vida fue hallado por otros familiares en las primeras horas del domingo, cuando todos se preparaban para la fiesta de 15 años de una prima de Suárez, lo cual terminó convirtiéndose en un velorio.

La madre de Suárez llegó ayer mismo desde Costa Rica para asistir a la fiesta de quinceaños, pero lo que encontró a su llegada fue la vela de su hijo.

