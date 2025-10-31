MINSA incorpora 4 nuevos mamógrafos en Hospitales Públicos de Nicaragua
El Ministerio de Salud (MINSA) instaló cuatro mamógrafos en los hospitales Comandante Gaspar García Laviana de Rivas; Comandante Hilario Sánchez Vásquez de Masaya; Dorotea Granados de Matiguás; doctor Fernando Vélez Páiz en Managua.
De acuerdo con información brindada por las autoridades del MINSA, la inversión es de 20.5 millones de córdobas.
Con estos equipos se espera realizar 28 mil 800 mamografías cada año, lo que permitirá identificar tumores pequeños y otras anormalidades para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama.