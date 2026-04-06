Chinandega: hombre se rinde ante la muerte horas después de accidentarse en moto

El ciudadano Miguel Antonio Pineda Peralta, de unos 38 años, falleció anoche en el hospital Mauricio Abdalah, varias horas después de haberse accidentado en moto en la Villa 15 de Julio, en Chinandega.

Miguel Pineda falleció tras sufrir un accidente

Cazadores de noticias informaron que supuestamente Pineda Peralta iba manejando su motocicleta en estado de ebriedad, cuando perdió el control y se accidentó, sufriendo lesiones de gravedad.

Tras el percance vial, Pineda fue llevado de emergencia al hospital chinandegano donde lamentablemente falleció a causa de la gravedad de sus lesiones.

Miguel Pineda habitaba del tanque cuadra y media al norte en la comunidad Villa Central, en la Villa 15 de Julio.