Identifican a hombre hallado sin vida en el barrio La Primavera en Managua

Con el nombre de Catalino Antonio Reyes Urbina, de 50 años, fue identificado en el Instituto de Medicina Legal, el ciudadano que fue encontrado muerto anoche en una calle del barrio La Primavera, en el Distrito VI de Managua.

Reyes Urbina fue hallado sin vida sobre una acera de donde fue la Siemens dos cuadras al norte, por personas que circulaban por el sector, quienes de inmediato avisaron a las autoridades policiales.

De acuerdo con la información obtenida, durante un tiempo, Reyes Urbina habitó en Villa Vallarta, localizada en la parte oeste de la compañía cervecera de Nicaragua en el barrio José Dolores Estrada, pero luego empezó a deambular.

Conocidos dijeron que el infortunado había caído en la indigencia y el vicio del licor, y se movilizaba entre el Mercado Oriental, La Primavera y Villa Vallarta recogiendo botellas plásticas y envases de aluminio para venderlos y comprar guaro.

Sobre las causas de su muerte, se descartó de manera preliminar que haya muerto por un accidente de tránsito a como se especuló en un primer momento, sin embargo, se esperan los resultados finales de Medicina Legal.

