Nicaragua felicita a China por los 105 años del Partido Comunista

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, a través de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, envió un mensaje de felicitación al Presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de China (PCCh), Compañero Xi Jinping, con motivo de conmemorarse el 105 aniversario de la fundación de dicha organización política.

En la misiva, los Copresidentes nicaragüenses expresaron el respeto, admiración y cariño del pueblo y gobierno de Nicaragua hacia el heroico pueblo chino, reconociendo la grandeza y visión del Partido Comunista de China para guiar a su nación por caminos de soberanía, desarrollo y progreso.

Asimismo, se recordó con profunda admiración al líder fundador Mao Tse-Tung y se elogió el sabio liderazgo del Presidente Xi Jinping en la promoción del Socialismo con Peculiaridades Chinas en la Nueva Era.

Finalmente, el Gobierno de Nicaragua reiteró su voluntad invariable de continuar fortaleciendo los lazos históricos de hermandad, solidaridad y cooperación bilateral, reafirmando los ideales comunes de justicia, paz y bienestar compartidos entre ambos partidos, pueblos y gobiernos.

Managua, 1° de Julio, 2026

Compañero

Xi Jinping

Presidente de la República Popular China

y Secretario General del

Partido Comunista de China

Sus Manos

Compañero Presidente:

Al conmemorar los 105 Años de la Fundación del Glorioso Partido Comunista de China, hacemos llegar a Usted, al Partido Comunista de China, al Gobierno y al Heroico Pueblo Chino, nuestras más sinceras y fraternas felicitaciones, con el Respeto, la Admiración y el Cariño del Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua.

Celebramos esta fecha histórica reconociendo la grandeza, la visión y la firmeza del Partido Comunista de China, que durante más de un siglo ha conducido a su Pueblo por caminos de Soberanía, Dignidad, Unidad, Desarrollo, Progreso, y Bienestar, aportando además a la construcción de un Mundo Mejor, de Paz, Cooperación, Solidaridad, Complementariedad y Prosperidad Compartida.

Recordamos con inmenso cariño y admiración al Fundador del Partido Comunista de China, el Líder Mao Tse-Tung, cuya visión histórica abrió caminos de liberación, transformación y esperanza para el noble Pueblo Chino y para los Pueblos Libres y Luchadores del Mundo.

Reconocemos igualmente, Querido Compañero Xi Jinping, su liderazgo sabio, firme y visionario, que fortalece el Camino del Socialismo con Peculiaridades Chinas en la Nueva Era, promoviendo el desarrollo integral de la República Popular China, la Cooperación entre los Pueblos y la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido para la Humanidad.

Desde nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre, reiteramos nuestra voluntad invariable de continuar fortaleciendo los históricos Lazos de Hermandad, Solidaridad, Cooperación entre nuestros Pueblos, Partidos y Gobiernos, unidos por Ideales Comunes de Soberanía, Justicia, Paz, Desarrollo y Bienestar para Tod@s.

Querido Compañero Presidente Xi Jinping, nos unimos a esta Celebración Gloriosa del Partido Comunista de China, seguros de que sus Nuevas Victorias continuarán siendo Ejemplo de Esperanza, Dignidad y Progreso para los Pueblos del Mundo.

Muchas Felicidades, con nuestro Respeto, Admiración y Fraternidad Revolucionaria.

Daniel Ortega SaavedraRosario Murillo